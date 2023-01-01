المطربة هدى لـ قناة الحياة: «أول أجر أخدته 30 جنيه.. ونفسي أطلع عمرة في 2023»

هنأت الفنانة هدى المشاهدين برأس السنة الجديدة، وذلك خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: «كل سنة وكل المشاهدين وكل الناس طيبة، وكل سنة وطيبة وجميلة علينا جميعا».

وأضافت هدى أنها تتمنى بأن تكون 2023 سنة سعيدة عليها، متابعة: «كل السنين حلوة، وأمنيتي إن نفسي أطلع عمرة، بقالي فترة كبيرة جدا نفسي أطلع عمرة بس مش متوفقة».

وتابعت: «أتمنى ربنا يدي لأبويا وأمي الصحة، لأني بخاف عليهم أكتر من الأول بكتير، وأشوف بنتي أحسن الناس، دي أمنياتي في 2023».

هدى: أغنية بين نارين وش السعد عليا

ولفتت إلى أنها لا تحزن من أن يلقبها البعض بـ«هدى أنا بين نارين»، قائلة: «هزعل بس لو نجحت نجاح أغنية واحدة، هي دي اللي تزعل، لأن فيه حاجات بتبقى لفوق وبعدين تختفي، لكن اتلقب بأغنية ووراها نجاحات تانية مش بزعل بكدة، دي وش السعد عليا وما زالت».

وكشفت أن منتج أغنية «أنا بين نارين» كان يرفضها في البداية، «كنا خلصنا الألبوم، وسمعتها بالصدفة ومكنش راضي ياخدها، بس زنيت عليه، وكانت وش السعد عليا».

أول أجر حصلت عليها هدى

وأوضحت أن أول أجر حصلت عليه كان 30 جنيها، وبعدما حصلت عليه أعطته لوالدتها، «كنت مبسوطة جدا، قولت أمي هتجيب حاجة ليها أو لأخواتي، ودة كل همي حتى قبل الغناء».

وأشارت إلى أنها كانت تغني في الأفراح والحفلات للمطربين الشعبيين وغيرهم مثل عدوية وحكيم وسميرة وجواهر، «كنت بغني لكل الألوان بس لما طلبوا شعبي وافقت».