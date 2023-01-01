عمر كمال لـ قناة الحياة: ممكن أعتزل الغناء في أي لحظة وأفتح مشروع

قال عمر كمال إنه سيأتي يوم يعتزل فيه الغناء، متابعا: «هبطل لما أعمل حاجة معينة في دماغي، لما أجمع مبلغ معين وأعمل بيزنس لنفسي ساعتها أبطل».

وأضاف عمر كمال خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه توجد العديد من المشروعات التي يفكر فيها لعملها، «فيه مشروع عاوز أعمله عندي في السويس، اشتريت أرض في منطقة هناك اسمها السلام، هبني عليها مول كبير».

وتابع: «عندي طموحات كبيرة عاوز أحققها، وأعمل مشاريع، وشايف عند نقطة معينة هبطل الغناء، ووارد جدا اعتزل في أي لحظة، لأن الشغلانة مشاكلها كتيرة».