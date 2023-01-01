عمر كمال لـ قناة الحياة: أغاني المهرجانات.. ستستمر والفن مش كله طرب

قال المطرب الشعبي عمر كمال إن أغاني المهرجانات ستسمر طالما توجد أفكار وموسيقى، متابعا: «الفن مش كلة طرب، فيه راب وتراب ومونولوجست، المهرجانات هتستمر، وأعرف ناس مش بتسمع أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وبالنسبة لهم مدرسة مش بيحبوها، هما أحرار».

كمال: جمهور المهرجانات حاليا هو العالم أجمع

وأضاف عمر كمال خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن جمهور المهرجانات حاليا هو العالم أجمع، والمشكلات في كل أشكال الغناء وليس المهرجانات فقط.

وتابع: «أنا عمري ما كنت فعل في مشكلة سوى مرة واحدة ومش مشكلة، لما نجحت أغنية بنت الجيران وقولت لية الإعلام متجاهلني فزعل مني حسن شاكوش، أنا مش متضايق منه بل هو شريك في النجاح، لكن بقول أنا موجود».

عمر كمال: شاكوش بيغني مهرجانات حلو أوي

وعن أفضل 3 مغنيين غنوا المهرجانات، قال: «شاكوش بيغني مهرجانات حلو أوي، وحودة بندق شاطر جدا ومطرب وله أغاني ناجحة جدا، وفيه مغني اسمه مُسلم بيغني حلو جدا».

ولفت إلى أن محمد رمضان يجيد غناء المهرجانات، متابعا: «ناجح جدا، بس مش متصنف معانا، لأنه مش مغني مهرجانات لكنه ممثل ناجح، محمد بيغني بين المهرجانات والراب»