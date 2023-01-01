عمر كمال لـ الحياة عن أغنية «أوعدك»: سمية الخشاب تكاسلت وحصل رد فعل عكسي

قال عمر كمال إنه راضي عن كليب «أوعدك» مع الفنانة سمية الخشاب، فهي نجمة كبيرة وهو من معجبيها ويحترمها، ونفذا «أوديو» بشكل جيد للغاية.

وأضاف عمر كمال خلال لقاء ببرنامج واحد من الناس، على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن سمية الخشاب تحدثت معه وأخبرته بأنها ترغب في عمل أغنية مهرجانات، «قالتلي حابة أعمل معاك حاجة».

عمر كمال: طلبت منها نصور الأغنية بس هي تكاسلت شوية

وتابع: «عملنا حاجة كويسة جدا، واتفقنا على خطة دعاية معينة أنا وهي، ونزلنا البوسترات وصورنا الفوتوسيشن كويس جدا، ولما نزلت الحاجات دي عملت ضجة كبيرة، وطلبت منها نصور الأغنية بس هي تكاسلت شوية في تكملة شكل الموضوع الحلو».

وواصل: «قالتالي أنا عاملة ميكنج وهنزله، بس قولتلها الميكنج فقير أوي ومش هينفع ينزل، عاوزين ننزل حاجة مصروف عليها للناس، ونزلته وخدنا نقد كبير جدا، والناس سابت الأوديو الكويس وانتقدت الأوديو ده، وحصل رد فعل عكسي.. نادم على التصوير».