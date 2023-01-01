وزارة التجارة: ارتفاع أسعار الشاي وانخفاض البن عالميا في نوفمبر 2022

رصدت وزارة التجارة والصناعة ارتفاعات في أسعار المشروبات خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، وكشف تقرير حديث صادر عن الوزارة بعنوان «اتجاهات أسعار أهم السلع العالمية»، أن الارتفاع كان سيد الموقف بالنسبة لأسعار الشاي، بينما انخفضت أسعار البن عالميا.

أسعار الشاي الكيني تتراجع

قال التقرير إن أقصى ارتفاع في سعر شاي «كولومبو» سجل 23.2% ليصل إلى 3.8 دولار للكيلو، مقارنة بـ3.1 دولار في نوفمبر 2021، تلاه ارتفاع أسعار كل من الكاكاو بنسبة 0.78%، ثم شاي «مومباسا» الكيني بنسبة 0.61%.

بحسب تقرير الوزارة، ارتفعت أسعار الشاي نتيجة لموجة الجفاف التي اجتاحت كينيا، ما أدى إلى انخفاض إنتاج محصول الشاي في المناطق المركزية المرتفعة التي انخفضت كمية الأمطار الساقطة عليها بمعدل يقل عن نصف المتوسط المعتاد، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج الهند ثالث أكبر الدول في زراعة الشاي بعد الصين وكينيا، نتيجة الحشرات والآفات الزراعية.

ونقل تقرير وزارة التجارة عن البنك الدولي أن توافر الإمدادات الغذائية لا يعني حدوث استقرار في أسعار الغذاء نتيجة لتسبب تدابير احتواء الوباء في حدوث اختناقات في سلسلة توافر الغذاء على المستوى المحلية، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد، وإغلاق الحدود، ما قيد حركة الغذاء والعمالة، وأدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.

وأضاف: «مع تخفيف عمليات الإغلاق زادت عمليات الإتاحة المحلية وتحسنت الأسعار، لكن هناك العديد من الدول التي لا تزال تواجه آثارا طويلة الأمد نتيجة الاضطرابات، فضلا عن تدهور أسعار بعض العملات وارتفاع تكلفة استيراد المدخلات الغذائية والزراعية، وارتفاع الأسعار في الأسواق الصاعدة والنامية».

في المقابل، أظهر التقرير انخفاض سعر بن أرابيكا، الأكثر استهلاكا، بنسبة 17.4% ليصل إلى 4.7 دولار للكيلو خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 5.7 دولار للكيلو في نفس الشهر من 2021، لكن رغم هذا الانخفاض فقد ارتفع سعر بن «روبوستا» بنسبة 15.3% خلال الشهر ذاته.