قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023.. يبدأ صرفها غدا

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير2023 سيتم إدراجها على سيستم منظومة صرف التموين مساء اليوم، تمهيدا لبدء صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بداية من غدا الأحد ضمن مقررات وحصص شهر يناير.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

وأشار المصدر إلى أن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير2023 ستكون مساوية في الأسعار المتداولة للسلع التموينية الأساسية عن شهر ديسمبر الجاري، مع تغير سلعة واحدة وهي المكرونة التي تضخها وزارة التموين بسعر مدعم ومخفض للمواطنين على القائمة، مع ثبات واستقرار السلع الأساسية «الزيت والسكر والأرز».

أسعار سلع التموين عن شهر يناير

وتأتي أسعار السلع التموينية التي تصرفها منافذ وزارة التموين للمواطنين ضمن مقررات شهر يناير، بداية من الغد، كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيها.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.