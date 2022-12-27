الغرفة التجارية بالإسكندرية: استقرار ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك متابعة مستمرة لرصد أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وما تشهده من تغير.

وأضاف خلال بيان صحفي، أن أسعار السلع الغذائية شهدت حالة من الاستقرار منذ أسبوع على مستويات الارتفاعات التي شهدتها في وقت سابق.

أسعار السكر في الأسواق

وأوضح أن أسعار السكر تتراوح من 16- 20 جنيها للكيلو، ونفس الأمر بالنسبة للدقيق، وبالنسبة للأرز المعبأ يتراوح من 14 - 18 جنيها للكيلو، أما الزيت فيتراوح سعر الكيلو من 40 - 45 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الجبن فيتراوح سعر الكيلو من 80 - 100 جنيه، أما المكرونة يتراوح سعر العبوة وزن 400 جرام من 8 - 10 جنيهات، والبيض يبلغ سعر الطبق الـ30 بيضة من 80 - 90 جنيها.

وكشف المنوفي عن أسعار بعض أسعار الغذائية الأخرى، فمثلا سعر عبوة البرجر، الـ10 قطع من 23- 60 جنيها، حسب العلامة التجارية واسم الشركة، وبالنسبة لأسعار الألبان يتراوح سعر الكيلو لبن جاموسي من 16 - 20 جنيها، ويتراوح سعر اللبن البقري من 10- 14 جنيها للكيلو، والجبنة المعلبة الربع كيلو 12 - 15 جنيها، واللانشون العادي يتراوح من 40 - 60 جنيها، واللانشون الممتاز من 80 - 120 جنيها.

ويتراوح سعر المياه الغازية اللتر من 7 - 12 جنيها، والجبن الأبيض سعر الكيلو من 70- 82 جنيها، والجبن التركي يتراوح من 120- 160 جنيها للكيلو.

وشدد على ضرورة كتابة الأسعارعلى عبوات المنتجات الغذائية بشكل واضح حتى لا يتم التلاعب من قبل بعض التجار في الأسعار، وحتى يعود الاستقرار للأسواق مرة أخرى، ويشعر المواطن بالجهود المبذولة من كل الأطراف لتوفير السلع له بالسعر المناسب دون إرهاق لميزانية الأسرة المصرية.