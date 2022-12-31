بسيارة الكريسماس.. «رامي» يتجول في الأقصر لتوزيع الهدايا على السياح

سيارة مزينة بكافة أشكال الكريسماس الشهيرة، مملوءة هدايا مختلفة من أشجار الكريسماس الملونة و«طربوش» وشال بابا نويل والميداليات، متجولًا بها في شوارع الأقصر مُستهدفًا المارة من المصريين والسياح، يوزع عليهم الهدايا بروح الدعابة وسعادة بالغة، هكذا احتفل رامي رأفت بالعام الجديد، ناشرًا الابتسامة على وجوه الجميع.

«رامي» صاحب محل لبيع الألعاب والشنط بالأقصر، تجول في شوارع محافظة الأقصر بهداياه، ووزعها على المارة بمناسبة العام الجديد، منبهرين أولًا بسيارته التي تجذب عيون الجميع، ثم بالهدايا التي يعطيها إليهم، يحكي لـ«الوطن»: «أنا فاتح محل ألعاب وشنط وفيه الهدايا دي، أخدتها ونزلت الشوارع ووزعتها على الناس والسياح، أي حد بقابله بسلم عليه وبقوله هابي نيو يير وبديله الهدية».

هدايا «رامي» استمرت 3 أيام

كان الأهم بالنسبة لـ«رامي» هو إسعاد الناس ولم يعطي بالًا للمكسب أو الخسارة، ظل مُلازمًا على هذه العادة طوال الثلاثة أيام الماضية، احتفالًا بالكريسماس والعام الجديد: «مركزتش في الخسارة، وماكنتش بوزع داخل المحل، كنت بخرج في الشوارع، وفي ناس جات لي المحل وقالت لي أنا مخدتش هدية».

يلتقط «رامي» صورًا مع من يقبلون هديته بعد استئذانهم، ومن هؤلاء، صادف عروسين وجدهم في أثناء تجوله: «روحت لهم وسلمت عليهم ووزعت عليهم شجرة كريسماس مضيئة»، مؤكدًا أن المصريين والسياح كانوا في سعادة كبيرة بالهدايا: «السياح كانوا بيقولوا أول مرة نشوف حاجة زي دي في الأقصر، وفي ناس منهم كانت بترفض عشان خايفة أو مفكراني ببيع لهم، كنت بقول لهم دي فور فري».

سيارة «رامي» كلفته 4 آلاف جنيه

تزيين سيارته بالكريسماس مرسوم عليها 2023 وأشجار وهدايا، كلفت صاحب محل الهدايا 4 آلاف جنيه، لإظهارها بالشكل اللائق: «كان مهم عندي أفرح الناس وأعمل حاجة مختلفة، غيرت شكل العربية ودلوقتي رجعتها تاني للشكل القديم».