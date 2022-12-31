ضبط كمية من مخدر البانجو بحوزة شخصين في الأقصر بقصد الاتجار

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما ( 18 كيلو جرام لمخدر البانجو – فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانوني