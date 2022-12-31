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ضبط كمية من مخدر البانجو بحوزة شخصين في الأقصر بقصد الاتجار

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:04 م | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما ( 18 كيلو جرام لمخدر البانجو  – فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانوني

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