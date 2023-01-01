أوراق أحمد زكي.. كتاب هانم الشربيني بمعرض القاهرة الدولي الـ54

صدر حديثا عن دار «كلمة»، كتاب «أوراق أحمد زكي.. خطابات الغرفة 2229»، للكاتبة الصحفية هانم الشربيني، ليكون متاحا لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير الجاري.

المؤلفة ارتبط اسمها طوال السنوات الماضية، بالحملة التي دشنتها للحفاظ على مقتنيات وإرث الفنان أحمد زكي، وحمايته من الضياع وتوثيقه، وتكشف هانم في كتابها، عن سيرة ذاتية جديدة لأحمد زكي، تستند إلى أوراقه وخطاباته الشخصية.

وعن رحلة البحث عن أوراق أحمد زكي، تقول: «تساءلتُ داخلي أين أوراق أحمد زكي؟، وانطلقتُ في رحلة امتدت سنواتٍ للبحث عن تراثه وأصدقائه وعالمه، السؤالُ تكرّر وتبادرَ بقوّةٍ إلى ذهني عقب عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مفصّلًا عبر برنامجه التاسعة، المُذاع على التليفزيون المصري، حول بيع مكتب الراحل أحمد زكي بمنطقة الهرم من محامي العائلة بمبلغ قدره 800 ألف جنيه».

وقتها قال الإبراشى: إن «المكتب جرى بيعُه بكلّ ما فيه من مستنداتٍ ومقتنيات، وبعض ملابسه التي استخدمها في بعض الأفلام، والنجتيف لأفلامٍ عديدة، وعددٍ كبير من السيناريوهات والمستندات وخطابات كثيرة جدًّا، وإيصالات لمبالغ من الأفلام»، منها فيلم «درب الهوى»، وفيلم «الوسيّة»، وسيناريو لصلاح جاهين اسمه «القنبلة»، وعددٌ من ألبومات كثيرة لأفلام أحمد زكي.

وأوضح أن هذا المكتب، شاهدٌ على أفلام الفنان الراحل، احتفظ فيه بالنسخ الأصلية للأفلام والأعمال الفنية المختلفة، مضيفًا أن هناك مذكرة مسجلٌ بها أرقام الفنانين، منها سعاد حسني وفريد شوقي وفاتن حمامة.

وفي المكتب، يوجد سيناريوهات أفلام منها ما لم يمهله المرض والموت فرصة أن يكون بطل أي منها، كما يوجد صورٌ لمراحل مختلفة من حياته، وعددٌ كبير من ملابس الشخصيات التي جسّدها في أفلامه.

تضيف هانم الشربيني، كانت حلقة الإعلامي وائل الإبراشي التي أذيعت الاثنين 23 فبراير 2019، حلقة واحدة عن شقة الهرم التي كانت المكتب الخاص بالفنان أحمد زكي، الذي اشتراه بكل ما فيه النائب عمرو هندي، النائب عن دائرة الوراق، وما زالت لافتة (شركة أفلام أحمد زكي) مرفوعة عليها من الخارج عبر شارع الهرم الرئيسي.

الصحفية هانم الشربيني، تعمل في مجلة الإذاعة والتليفزيون، عملت كمعدة برامج لسنوات عديدة مع الإعلامى الكبير الراحل مفيد فوزي، وكتبت العديد من الأفلام الوثائقية التي حازت على جوائز دولية.