آخر موعد للتطوع في معرض الكتاب 2023 اليوم.. وسيلة مواصلات وزي ووجبة مجانا

أعلنت المنصة الوطنية الشبابية «كياني» التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، أن اليوم آخر يوم للتقدم للتطوع في معرض الكتاب 2023، كما حددت المنصة مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين.

وفتحت المنصة الباب لتسجيل طلبات التطوع من يوم 20 ديسمبر الجاري، ويتمّ قبول الطلبات من سن 16 إلى 25 سنة.

موعد المقابلات الشخصية للمتطوعين في معرض الكتاب

وستكون المقابلات الشخصية أيام 27 و28 و29 ديسمبر الجاري، وبعد التسجيل على المنصة سيتمّ تحديد موعد ومكان المقابلات الشخصية.

ومدة العمل في المعرض 14 يوما، من يوم 24 يناير حتى 6 فبراي 2023، وسيتمّ تقسم المتطوعين إلى مجموعتين، الأولى ستعمل بالتناوب مع المجموعة الثانية لمدة 8 ساعات يوميًا.

وجبة يومية وزي ووسيلة مواصلات يومية للمتطوعين

لا يقدم البرنامج أي مقابل مادي تحت أي مسمى، وستقوم وزارة الشباب والرياضة وجبة يومية والزي المميز للمتطوعين، وتوفير وسيلة مواصلات يومية من ميدان التحرير إلى مقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.

رابط التسجيل من هـنـا.

وتُقام الدورة الـ54 من معرض الكتاب، في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل الأردن ضيف شرف الدورة وقد تمّ اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.