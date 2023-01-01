والد «فوزي» أول مولود في 2023: «إرادة الله فوق كل شيء.. رزقني به بعد عامين»

الطفل فوزي أحمد فوزي، ابن قرية المحارزة بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، أول مولود في 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأحد، الأمر الذي كان مصدر بهجة على والده الذي يعمل مهندسا مدنيا، بعد معاناة عامين من عدم الإنجاب، عقب تعرضه لحادث مروري.

وقال أحمد فوزي، مهندس مدني، والد الطفل «فوزي»، إنه قدم من القاهرة بخصوص استقبال مولوده، منذ أسبوع، إذ ذهب بزوجته إلى طبيب الوحدة الصحية بقرية المحارزة في أبوتشت، وأخبروه أنها على وشك الولادة.

وتابع: «مساء أمس، تمت عملية الولادة بسلام على يد طبيب الوحدة، واستخرجت إخطار الولادة، وكان بمحض الصدفة كان متواجد كاتب الصحة وسلمته له، وسميته باسم جده».

وأضاف: «فوجئت أن ابني أول مولود سجل في سجل مواليد الصحة في 2023، وعلمت من المواقع الإخبارية وفق بيان وزارة الصحة والسكان»، موضحا أنه أول مولود يرزق به بعد عامين من الزواج، وأنه تعرض لحادث بعد الزواج مباشرة، وكنت يخشى من عدم الإنجاب.

وتابع: «لكن إرادة الله فوق كل شيء، ورزقني بهذا المولود السعيد، واعتبر تسجيل طفله كأول مولود في 2023، ستكون ذكرى سعيدة طول العمر، مشيرا إلى أنه سوف يحسن تربيته وتعليمه».

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اسم أول مولود للعام الجديد 2023، مشيرة إلى أن اسمه فوزي أحمد فوزي، رقم القيد «1»، تاريخ الميلاد 1-1- 2023.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن المولود من محافظة قنا مركز أبو تشيت، ووالدته تدعى إسراء محمد شمندي محمد.

يذكر أن قرية المحارزة في أبوتشت في محافظة، سجلت العام الماضي 2022، أول مولود أيضا، لتكون للسنة الثانية على التوالي يسجل بها أول مولود في العام الجديد.