والد أول مولود في عام 2023 بقنا: «وش الخير عليا.. وهيكون له شأن كبير»

للسنة الثانية على التوالي، سجلت قرية المحارزة في أبوتشت شمال محافظة قنا، أول مولود في العام الجديد 2023، وسط فرحة بين أسرة الطفل الذين اعتبروا أن الأمر يدعو للتفاؤل، موضحين أن طفلهم سيكون له شأن كبير باعتباره أول مولود في مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية هذا العام.

والد أول مولود في 2023: «متفائل بيه»

وقال أحمد فوزي، والد الطفل، «علمت أن طفلي أول اسم في سجل مواليد وزارة الصحة على مستوى الجمهورية من خلال وسائل الإعلام»، لافتا أن ذلك أسعده، ومثّل تفاؤلا كبيرا بالنسبة له ولأسرته.

وأضاف أن طفله «فوزي»، أول مولود في 2023، «المولود منذ حمل والدته فيه وهو مصدر خير لي، وزاد ذلك بعدما كان أول مولود في العام الجديد»، مؤكدا أنه أول ما وضعته والدته في إحدى المستشفيات بأبو تشت، قمت بتسجيله فورا في مكتب صحة القرية.

وتابع أنه لم يكن له يدا في تسجيل مولوده بسجلات مواليد وزارة الصحة أول أيام 2023، ولكنه جاء بالصدفة، مشيرا إلى أنه أطلق عليه اسم والده «فوزي»، لاعتزازه بوالده والذي يعتبره قدوته.

وأكد «أحمد» أنه يتنبأ لطفله «فوزي» بشأن كبير، مؤكدا أنه سيعمل على حسن تربيته وتعليمه ليصل لأعلى المراتب، موضحا أن طفله ووالدته بخير.

أول مولود في 2023.. «فوزي» على اسم جده

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن اسم أول مولود للعام الجديد 2023، مشيرة إلى أن اسمه فوزي أحمد فوزي، رقم القيد واحد، وذلك في اللحظات الأولى للعام الجديد.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى أن المولود من محافظة قنا مركز أبو تشيت، القرية المحارزة، ووالدته تدعى «إسراء محمد شمندي».

وكانت «الصحة» أعلنت في عام 2022، ميلاد أول طفل في العام من قرية المحارزة في أبوتشت أيضا ويدعى «مالك».