نتيجة تنسيق كلية طب أسنان السويس 2022.. اعرف الحد الأدني

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان السويس، اعتمدها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى لقبول خريجي الثانوية العامة «علمي وأدبي»، بالكليات والمعاهد العليا.

تنسيق كلية طب أسنان السويس 2022

بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى، التي تضمنت الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة، في الشُعب الثلاث للشهادة الثانوية العامة، إذ تضمن الإعلان نتيجة تنسيق كلية طب أسنان السويس 2022، ليبدأ من 375 درجة، من إجمالى مجموع كلى 410، للحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم، بنسبة 91،46 %

الكلية تسعى لتحقيق أهداف طموحة

للتعرف على كلية طب أسنان السويس، قال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، يؤكد أن كلية طب الأسنان تقوم بإمداد المجتمع بالأطباء البشريين ذوي الكفاءة في التشخيص وعلاج المشكلات الصحية، ويتحلون بأخلاقيات المهنة ويحافظون على قيم المجتمع الأصيلة.

وتسعى الكلية، إلى إثراء العلوم الطبية بالأبحاث العلمية، التي تسهم في حل مشكلات المجتمع، وتحرص على تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المواكبة للتقنيات الحديثة للمجتمع وأفراده، من خلال المستشفيات الجامعية وكل أنواع الخدمات الصحية الأخرى التى تتم داخل المجتمع.

وأكد الشرقاوي، أن الكلية تسعى لتحقيق أهداف طموحة، إذ تم تحديد اللائحة الخاصة بمرحلة البكالوريوس بكلية الطب جامعة السويس، كي تحقق ما سبق توضيحه من تعليم طبي متطور، وتدفع بكلية الطب إلى المكانة المحلية والعالمية.