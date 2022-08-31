آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة.. وحقيقة تخفيض الحد الأدني للقبول

كشف الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة 2022، بمختلف الكليات، وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها المجلس برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن أول أكتوبر، سيكون الموعد الأخير للتقديم، مؤكدا ان الجامعات الخاصة تواصل حاليا استقبال الطلاب للتقديم، مع الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد، التي حددها الأعلى للجامعات.

آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة

قال الغر، إن آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة 2022، تم تحديده من قبل الأعلى للجامعات الخاصة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا حتى الآن، تجاوز 31 ألف طالب وطالبة بمختلف الجامعات، مشددا على أن هناك تأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة

عن تخفيض الحدود الدنيا للقبول، قبل تحديد آخر موعد للتقديم في الجامعات الخاصة، أوضح الغر، أنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، نافيا ما تردد من أحاديث وأخبار عن الاتجاه لتخفيض الحدود الدنيا للتقديم والقبول بمختلف الكليات، عن المعلن من قبل الأعلى للجامعات الخاصة.