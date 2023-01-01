الكاتبان الصحفيان محمود فوزي السيد وعبد الله غلوش ضيفا ملعب الفن الليلة على راديو on sport FM

يحل كل من الكاتبين الصحفيين ومحمود فوزي السيد وعبد الله غلوش ضيفا على برنامج ملعب الفن الليلة، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار علي راديو on sport fm على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا.

يتحدث غلوش على حصاد العام المنقضي 2022 سينمائيا، دراميا، مسرحيا، كما يختار الأفضل بين صناع دراما رمضان الماضي تمثيلا واخراجا وكتابة.بينما يختار السيد الأفضل غنائيا وموسيقيا، في العام المنقضي في كتابة الأغاني، وأفضل ملحن، وأفضل ألبوم، وأفضل موزع موسيقي، و أفضل مطرب و مطربة.

يذكر أن برنامج ملعب الفن من تقديم الكاتب الصحفي مصطفي عمار، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.