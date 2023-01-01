رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الكاتبان الصحفيان محمود فوزي السيد وعبد الله غلوش ضيفا ملعب الفن الليلة على راديو on sport FM

كتب:

محمد متولي
08:26 م | الأحد 01 يناير 2023
حلقة اليوم من ملعب الفن

حلقة اليوم من ملعب الفن

يحل كل من الكاتبين الصحفيين ومحمود فوزي السيد وعبد الله غلوش ضيفا على برنامج ملعب الفن الليلة، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار علي راديو on sport fm على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا.

يتحدث غلوش على حصاد العام المنقضي 2022 سينمائيا، دراميا، مسرحيا، كما يختار الأفضل بين صناع دراما رمضان الماضي تمثيلا واخراجا وكتابة.بينما يختار السيد الأفضل غنائيا وموسيقيا، في العام المنقضي في كتابة الأغاني، وأفضل ملحن، وأفضل ألبوم، وأفضل موزع موسيقي، و أفضل مطرب و مطربة.

يذكر أن برنامج ملعب الفن من تقديم الكاتب الصحفي مصطفي عمار، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.

اقرأ المزيد:

اقرأ غدا في عدد «الوطن»: حصاد «إعلام المتحدة».. 10 سنوات على إطلاق «راديو 90.90»

الإذاعي فادي إبراهيم: راديو 9090 ليس مجرد عمل.. بل مكان ممتع أحبه

المذيعة غدير حسان: راديو 9090 «ابني».. والمستمع يرانا كما يحب

علي الكشوطي لبرنامج ملعب الفن: أتمنى حصول «19 ب» على جائزة في «القاهرة السينمائي»
بقلم محمد متولي