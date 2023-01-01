رضا عطية يهدي فوزه بجائزة إحسان عبدالقدوس إلى روح أستاذه صلاح فضل

عبر الدكتور رضا عطية، الناقد الأدبي، عن سعادته واعتزاه بفوزه بجائزة إحسان عبدالقدوس الأدبية في مجال النقد الأدبي عن دراسة «التمثيل التغريبي لوجود مأوساوي- دارسة في مجموعة "صائد الثعالب" لليليت فهمي»، قائلا إنه يهدي فوزه بالجائزة إلى روح أستاذه الغالي الناقد الراحل الدكتور صلاح فضل.

وأضاف رضا عطية في تصريحات لـ«الوطن»، أن جائزة إحسان عبدالقدوس في مجال النقد الأدبي، لمسة تقدير في مسيرة اجتهاد، وتقريبا هي الجائزة الخامسة في مسيرتي عن النقد، بعد حصولي على عدد من الجوائز منها جائزة معرض الكتاب، وجائزة مكتبة الإسكندرية، وجائزة الدولة التشجيعية.

وقال: أعتز بالفوز بالجائزة لعدة أسباب، على رأسها بسبب ارتباط الجائزة باسم الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وأشكر أسرته لحرصها على تخليد اسمه إثابة للأدب إبداعا ونقدا.

وتابع: هناك سبب آخر لاعتزازي بالجائزة، وهو إني في هذه الدراسة، أقدم كاتبة شابة في مجموعتها الأولى، ونادرا ما أقدم كتابا شبابا، أمر شديد الصعوبة، وبمثابة اختبار للناقد ليختار من يراه يستحق أن يراهن عليه.

ولفت إلى مجموعة صائد الثعالب التي تناولتها الدراسة الفائزة من المجموعات المميزة جدا، والمختلفة التي تعلن عن كاتبة جيدة جدا، وتستحق مزيد من الاحتفاء، مشيرا إلى أن من أسباب سعادته بالجائزة، أن الدراسة عن مجموعة قصصية، لأن نقد القصة هو من المجالات التي أصبحت نادرة بعض الشيء، وربما يجد فيها كثيرون صعوبة ما.

وأوضح لأنه على الناقد عند تناوله مجموعة قصصية، أن يجد روابط بين نصوص النص القصصي، في تحليله لها، وأيضا لأن النص القصصي مكثف وفيه من جماليات الرواية ومن جماليات النص الشعري، ولذلك يحتاج ناقد له قدرات خاصة.

كشفت أمانة جائزة إحسان عبدالقدوس الأدبية، أسماء الفائزة بالجائزة في مجالي الرواية والنقد الأدبي.

وقال الدكتور يوسف نوفل المشرف العام على الجائزة في تصريحات لـ«الوطن»:

أولا: جائزة إحسان عبدالقدوس مجال الرواية

فاز بجائزة إحسان عبدالقدوس في مجال الرواية 6 أدباء، وهم:

نشأت شوقي محمد المصري عن رواية «الكلاب لا تنبح عبثا»، منى سالم سعد الدين سالم عن رواية «أحضان الغربة»، وجيهان الحلواني عن رواية «البدوية وعبود»، عوني عبدالصادق علي عن رواية «الخاقان»، فريد محمد عبدالعظيم علي «اليد الكبيرة»، عاطف محمود عبدالوهاب سنارة عن رواية «نون غير هادئ»

ثانيا: اسم الفائز في مجال النقد

1- الدكتور هاني إسماعيل محمد إسماعيل- عن جدلية السيد والعمدة قراءة في ثلاثية غرناطة.

2- الدكتور رضا عطية إسكندر فرج- التمثيل التغريبي لوجود مأسوي.

3- الدكتور ماهر محمد عبد الرحمن- التمرد في عناوين روايات إحسان عبدالقدوس.

4- محمد السيد إسماعيل- دلالات المكان السردي.

5- خالد أبو العلا عبدالغني غانم- الجسد.. القشرة الصلبة لروح المرأة الهشة.

وأكمل نوفل: يجري حاليا التشاور مع أسرة الكاتب إحسان عبدالقدوس، عن اختيار الطريقة الأفضل في الاحتفال بالفائزين، و­يحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة، وشهادات تقدير.