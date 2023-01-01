بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 3 أشخاص بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق دسوق - دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

انقلاب سيارة في البحيرة

ورد إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تومناية مع نفسها طريق دسوق دمنهور عند مدخل قرية قراقص، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من أشرف حرب حسين، 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صفاء شعبان نعيم، 35 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعيدة شعبان نعيم، 30 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.