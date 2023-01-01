3 أغنيات من ألبوم رامي صبري الجديد ضمن الأكثر تداولا على «يوتيوب»

واصل الفنان رامي صبري حصد نجاحات ألبومه الجديد «معايا هتبدَّع» الذي يطرح أغنياته بشكل متتال، حيث تصدرت 3 أغنيات من ألبومه الجديد ضمن الأغنيات الخمسة عشرة الأكثر تداولا في موقع الفيديوهات «يوتيوب مصر».

ألبوم رامي صبري بعنوان معايا هتبدع

جاءت أغنيات لما بيوحشني ويمكن خير واحنا فى حتة تانية في تريند مصر من أربعة أغنيات كان صبري قد طرحها من ألبومه الجديد.

ألبوم رامي صبري يطرح أغنياته حتى 6 يناير

وأعلن رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تفاصيل ألبومه الجديد، إذ قرر طرح أغانيه تباعا، ونشر البوستر الدعائي للأغنية، وعلق: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغان تطرح على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى 6 يناير».

ألبوم رامي صبري يطرح على المنصات السمعية

كان الفنان رامي صبري، طرح منذ أيام، ثاني أغنية من الألبوم هي «يمكن خير» من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل.