رئيس جمعيات الرفق بالحيوان لـ إيمان الحصري: التعقيم هو الحل لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع

قالت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن مشكلة تواجد الكلاب في الشوارع والطرقات على مستوى الجمهورية، تمتد لأكثر من 40 عاما، وكانت دائما ما تطرح الجهات المسؤولة أمرا بقتل الحيوانات بالتسميم من أجل تقليل أعدادها في الشارع، متسائلة: «هل أبدت حملات التسميم والقتل للقضاء على الكلاب في الشوارع أي جديد؟، للأسف مفيش أي شيء تم».

خليل: الجهة المسؤولة مش عندها وسيلة للتعامل إلا بالقتل بالسم

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»: «الجهة المسؤولة مش عندها وسيلة للتعامل إلا بالقتل بالسم، وبيرموا السم في الشارع عشوائي وممكن يقتل كلب أو قطة أو أحد الأطفال، والمشكلة لن تنتهي بين يوم وليلة، والحلول العملية المطروحة في دول العالم واللي حققت بيها نتيجة حقيقية كان التعقيم والتطعيم، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فالتطعيم بيساعد أن الحيوان يكون آمنا».

تمويل حملات مجابهة انتشار كلاب الشوارع

وأوضحت أن جمعيات الرفق بالحيوان طرحت على أعضاء مجلس النواب الكثير من الطرق لتمويل حملات مجابهة انتشار كلاب الشوارع بين سكان حدائق الأهرام، وحتى تلك اللحظة فالمتحمل الوحيد للتعقيم على الأرض هي جمعيات المجتمع المدني والنشطاء.