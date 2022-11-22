الفنان علاء عرفة: «19 ب» يناقش قضية الرفق بالحيوان من منظور مختلف

قال الفنان علاء عرفة، إن فيلم «19ب» للفنان سيد رجب، يناقش قضية مهمة مطروحة للنقاش، وهي الرفق بالحيوان، متابعا «الحيوان عايس معانا، ولازم يبقى فيه رفق بيه، والفيلم اهتم بالقضية بشكل جميل جدا، من خلال تربية الفنان للحيوان في بيته».

مفاجآت متوقعة خلال الحفل الختامي

وأوضح «عرفة»، في لقاء له على شاشة «DMC»، خلال ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، إن الدورة الحالية شهدت عرض أفلام متميزة، وأنه يتوقع مفاجآت كثيرة خلال الحفل.

وأشار إلى أنه يصور حاليا مسلسل «جروب العيلة»، وهو عمل قصير مكون من 15 حلقة، مع الفنانة سميحة أيوب ومجموعة من النجوم، منهم رشا مهدي وإسلام جمال وأحمد سعيد عبد الغني، وهو مسلسل اجتماعي يناقش قضايا العائلة بشكل أسري.