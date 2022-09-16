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حملة لعلاج الخيول وتحصين كلاب الشوارع ضد مرض «السعار» في الأقصر

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أبو الحسن عبد الستار
06:29 م | الجمعة 16 سبتمبر 2022
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن حملة مكبرة لعلاج الخيول والدواب ضد مرض «السعار» وتجميع الكلاب الضالة وتحصينها ضد السعار.

التنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان

أوضح الدكتور فتحي سلمي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهدف من التنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات المجتمع المدني من المشاركة في مبادرة «خصي ذكور الكلاب الضالة وتعقيم الإناث» لمنع تكاثرها في الشوارع، إذ إن الكلاب تتكاثر كل 6 شهور، والأنثى تلد بمعدل من 5 إلى 10 كلاب في العام الواحد.

تحصين كلاب الشوارع ضد مرض «السعار»

أوضح أن ذلك يعرض المواطنين إلى الخطر مع تواجد صعوبة في تحصين جميع كلاب الشوارع ضد مرض «السعار»، لذلك جرى التنسيق مع الجمعيات للحد من انتشار الكلاب الضالة والتأكيد على تحصينها ضد «السعار».

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، جاء بعد تعدد البلاغات بوجود حالات «عقر كلاب» وحرصا على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار مرض السعار وهو الأمر المتبع في معظم بلاد العالم.

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