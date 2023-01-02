آخر تقاليع الاحتفال بالعام الجديد.. تزيين جمال الأهرامات بزي بابا نويل

استقبل المواطنون العام الجديد، ببهجة عارمة وطرق مختلفة في الاحتفال به، كل اختار الطريقة الملائمة له ولعائلته في الاحتفال، لكن الغريب في الأمر الذي نال على إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي هو احتفال بعض الأشخاص بتزيين جمالهم بالزي الخاص لبابا نويل، مما أظهرهم بصورة مدهشة تحدث عنها الكثير، كما أنها حازت على إعجاب الأجانب من السياح.

ظهور جمال الأهرامات بزي بابا نويل

وسط الرمال الصفراء بمنطقة الأهرامات، هناك ما جذب أنظار الزوار من المصريين والأجانب، فكأن جسد أحمر يتحرك فوق الرمال، ما دفع الزوار للبحث عن ماهية ذلك الجسد، هنا كانت المفاجأة بالنسبة لهم، حينما رأوا الجِمال بالمنطقة ذاتها ترتدي زي باللون الأحمر والأبيض «زي بابا نويل»، سيطرت عليهم حالة من الإعجاب والانبهار وخاصة مع قدوم رأس السنة الميلادية 2023.

طريقة «محمود» في الاحتفال برأس السنة

«الناس كانت فرحانة بالجمال في شكلها الجديد، وكانوا بيجروا عشان يتصوروا عليهم بالشكل دا وخاصة السياح كانوا منبهرين بشكل الجمل، إحنا فكرنا إننا نحتفل السنة دي برأس السنة بطريقة تجذب الأنظار» حسب ما رواه محمود على أحد أصحاب الجمال المزينة بزي «بابا نويل»، موضحا أن هذه المرة الأولى له بتزيين «الجمال» بهذه الطريقة.

ما يقرب من 3 أيام، انتهى فيها «محمود» من الاستعداد وتزيين الجمل وإظهاره بزي «بابا نويل»، كما أنه فرح كثيرا برد فعل الأجانب وإقبالهم على التصوير عليه، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال وتزيين الجمل لم يخلوا من خفة دم المصريين على هذا الظهور، وتعليقاتهم المحببة للقلوب.

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور جمال الأهرامات

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا بعض الصور لجمال الأهرامات وهي تظهر مرتدية زي «بابا نويل»، مما نال إعجاب الكثير وتداولت عبر منصات التواصل المختلفة.