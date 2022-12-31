بابا نويل في شوارع المعهد الديني بالإسكندرية: «زينة وناس وصوت أجراس»

مرتديا ملابس بابا نويل، حاملا على ظهره حقيبة الهدايا الحمراء ومعه رفقاؤه من الشباب، اتجه رامي يسري، أحد شباب الإسكندرية، إلى منطقة المعهد الديني شرق المدينة الساحلية، من أجل توزيع الهدايا مع اليوم الأخير للعام، مقدما محبة كبرى للمواطنين وتوزيع هدايا وأخذ صور تذكارية للأطفال معه، ما أسعد الجميع في تلك المنطقة الشعبية.

الشاب السكندري قد أطلق تلك المبادرة منذ 6 أعوام، وحافظ عليها هذا العام تحت نغمات أغنية فيروز الشهيرة: «ليلة عيد ليلة عيد.. الليلة ليلة عيد.. زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد»، ليلتف حوله الجميع آملين في أخذ نصيبهم من الهدايا والصور التذكارية.

مبادرة لإسعاد المواطنين في الكريسماس

«إحنا في كل عيد بنحب نفرح الناس بطريقتنا ضمن مبادرة صناع السعادة واللي بتم تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية» هكذا تحدث رامي يسري عن مبادرته، لافتاً إلى أنه ارتدى ملابس بابا نويل وآخرين ارتدوا ملابس شخصيات كرتونية ووزعوا الهدايا والبالونات والفشار على الأطفال بمناسبة احتفالات مصر والعالم بدخول العام الجديد.

توزيع آلاف البالونات على أطفال الإسكندرية

وأضاف يسري لـ«الوطن»، أن المبادرة التي تضم 180 متطوعا قد حرصوا جميعا على إدخال الفرحة على المواطنين عبر عمل أنشطة بالشوارع الشعبية والكورنيش في المناسبات الرسمية مثل أعياد الكريسماس، موزعين آلاف البالونات والهدايا.

صور وهدايا في ليلة الكريسماس بالإسكندرية

وأكد أن توزيع اليوم تبعه فرحة كبيرة سواء من الأهالي والأطفال أو حتى من البائعين في المعهد الذين تفاعلوا جيدا مع فرق المتطوعين والتقطوا الصور التذكارية.