سناء منصور: استمتعت بسهرة رأس السنة بسبب قناة راديو ماسبيرو

قالت الإعلامية سناء منصور، إنها طبخت الحمام المحشي والملوخية واحتفلت برأس السنة في فترة الظهيرة بحضور 5 من أقاربها، وذلك خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc.

سناء منصور: شاهدت راديو ماسبيرو بالصدفة

وأضافت سناء منصور: «كنت أشاهد التلفاز بعد انصراف الضيوف وفجأة وقعت لأول مرة على قناة ماسبيرو الخاصة بالراديو، كنت سعيدة للغاية، وأعتقد أنني قضيت واحدة من أجمل ليالي رأس السنة، استمتعت بالإذاعة المصرية في ثوبها القديم، شاهدت محتوى مميزا للغاية عن أم كلثوم، شغل إذاعي رائع للغاية، سمعت حواديت كثيرة عن أم كلثوم وأحمد رامي وأحمد شوقي والسنباطي».

شيرين عفت: احتفلت برأس السنة نهارا

فيما قالت الإعلامية شيرين عفت، إنها احتفلت برأس السنة نهارا: «الشمس كانت رائعة بالأمس، الشوارع في مصر الجديدة كانت جميلة والناس كانوا فرحانين وارتدوا أزياءً جميلة، قضيت وقتا رائعا".

وتابعت: «لاحظت بالأمس انتشار صور المحشي احتفالا برأس السنة، مثل محشي الكرنب ومحشي ورق العنب والمشكل وغيرها، وردت عليها الإعلامية سناء منصور: "الواحد يمتع نفسه يوم وبنشوف أصحابنا، وامبارح كانت من المرات القليلة اللي كنت داخلة أطبخ ومبسوطة إني بعمل ده، ولكن احتفالي الحقيقي كان بالليل».