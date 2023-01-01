مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، في حادث تصادم 3 سيارات، بمدخل عبد القادر بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي في الاتجاه القادم للإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بحادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبي ووجود وفيات ومصابين وتوقف الحركة المرورية بسبب الحادث.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي اليوم

توجهت سيارات الإسعاف وقوة من شرطة النجدة وقسم العامرية أول وقوات الدفاع المدني وحي العامرية أول، إلى موقع حادث الإسكندرية اليوم، وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارتان أخرتين.

واستخرجت قوات الدفاع المدني 3 جثث لمتوفين من السيارات، بالإضافة إلى وجود مصابين آخرين، وسط تواجد سيارات الإسعاف والأجهزة المدنية.

تحرير محضر بالواقعة

ونقلت جثامين المتوفيين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.