رئيس «الفنون التشكيلية» يفتتح معرض «الذكر» لكريم نبيل الثلاثاء المقبل

يفتتح وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا بعنوان «الذكر» للفنان كريم نبيل، وذلك في السادسة مساء 3 يناير الجاري بقاعة الباب في ساحة متحف الفن المصري الحديث.

وعن أعماله، ذكر الدكتور وليد قانوش، في بيان صحفي: «من مطالعة أعمال الفنان كريم نبيل يتضح شغفه بأن يكون للصورة حضورا لا يمكن إغفاله وذلك من خلال وعي كبير بتوظيف العناصر التكوينية من أشخاص ملابس ضوء مساحة لون في مشهد يعتمد على فلسفة تشخيصية لمعانٍ شديدة العمق والقداسة وأعني هنا هذا العرض الذي يوصف من خلاله بالصورة معانٍ ودلالات لآيات من القرآن الكريم.. حقيقةً أعمال تتحدث بأن من يقف وراء الكاميرا إنسان له فلسفة خاصة ورؤية ذاتية للواقع وقدرات مميزة فنيا وصاحب حس مرهف صادق، عرض مشوق يطرح تجربة بصرية لها فلسفتها الخاصة وتعكس محاولات الفنان للبحث والتجريب عن الجديد في فن التصوير الضوئي».

وعن فكرة المعرض ومضمونه، كتب الفنان كريم نبيل: «يقول الأديب طه حسين عن القرآن الكريم، هو ليس بشعر ولا نثر وإنما هو قرآن، ومن هنا جاءتني الفكرة، أن تكون المحطة الفنية القادمة والكتاب القادم الذي سأعكف على دراسته هو القرآن الكريم، إذ يعقب هذه القراءة المتأنية تجربة فوتوغرافية مستوحاة من بلاغة هذا الكتاب المقدس، والحقيقة أن ما أسعى إليه هنا ليس تشخيص القصص بقدر تشخيص الأفكار، فتشخيص القصص لا يتعدى نقل الكلمة إلى صورة، أما تشخيص الأفكار فهو يستعرض الحكمة من وراء النص المقدس، ويضم المعرض 30 صورة فوتوغرافية».

كريم نبيل حسن محمود مصور فوتوغرافي وسينمائي، خريج كلية العلوم جامعة عين شمس، تفرغ لفن التصوير منذ عام 2006، وحصد 11 جائزة خلال مشواره؛ أهمها جائزة الشارقة للصورة العربية، وأوسكار صالون الشباب في دورته الثالثة والعشرين، والمركز الثاني في صالون النيل الدورة الثامنة، حصل فيلمه «خيوط النيل» على جائزة أفضل فيلم في مسابقة نيكون لمصوري الفيديو في مصر، شارك في 30 معرضا جماعيا في مصر، قطر، الإمارات، باريس، بلغاريا، النمسا، وله مقتنيات أهمها بمتحف الفن الحديث.