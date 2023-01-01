أسماء المتوفين في حادث تصادم طريق الإسكندرية الصحراوي.. أحدهم من مطروح

انتشلت قوات الحماية المدنية جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي، في الاتجاه المؤدي من الإسكندرية إلى القاهرة الصحراوى، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحصلت «الوطن» على أسماء الوفيات في الحادث، والذي جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، وجاءت أسمائهم كالتالي:

أسماء المتوفين في حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية

- سيد مرعي محمد محمد 50 سنة من منطقة العجمي البيطاش.

- السيد محمد السيد سالم 44 سنة من مدينة لحمام محافظة مطروح.

- عبد السلام نصر الدين محمد ،55 سنة، من منطقة غيط العنب بالإسكندرية.

تفاصيل حادث الإسكندرية اليوم

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بحادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبي، ووجود وفيات ومصابين في مدخل منطقة عبد القادر التابعة لحي العامرية غرب.

حادث تصادم 3 سيارات

وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية بقسم العامرية اول وقوات الدفاع المدنى وحى العامرية أول، إلى محل حادث الإسكندرية اليوم، وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارتين أخريين، وجار حصر المصابين ونقلهم إلى مستشفى العامرية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.