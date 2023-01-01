بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي، وتولت النيابة التحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أمام منطقة مصنع العربي بالطريق الزراعي «بنها - القاهرة»، في اتجاه القاهرة ووجود شلل مروري بالطريق حتى مدخل مدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وتبين إصابة 14 شخصا، جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وجرى رفع آثار الحادث بعد المعاينة المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسماء المصابين

استقبل مستشفى التأمين الصحي ببنها، 14 مصابًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، أمام منطقة مصنع العربي بمدينة بنها، وتبين أن أسماء المصابين كالتالي: أحمد يوسف عليان مصاب باشتباه كسر بالساق، زياد رشاد عبدالحكيم مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، سمر علي لطفي مصابة بنزيف بالبطن، وصهيب ضياء حسن مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ويحي زكريا متولي مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد رزق مصاب باشتباه كسر بالحوض، عبده صبحي محمد مصاب سحجات وكدمات بالجسم، أحمد عبد الرحمن أحمد مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، أحمد فريد حسن مصاب بسحجات وكدمات، معاذ طارق حسن مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إسماعيل عزت حلمي مصاب بسحجات وكدمات، محمد عبد السلام محمود مصاب بسحجات وكدمات، على محمود عطية اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وليد عطية حجازي مصاب بسحجات وكدمات.

وطلبت نيابة مركز بنها الاستعلام عن حالة المصابين والوقوف على أسباب الحادث.