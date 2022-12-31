أماكن منافذ أهلا رمضان في المحافظات.. أسعار مخفضة بمعارض القليوبية

تكثف محافظة القليوبية من استعدادات لتجهيز أماكن منافذ «أهلا رمضان» بالمحافظة ضمن خطة معارض المحافظات المقررة انطلاقها خلال الأيام المقبلة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان وحتى استقبال الشهر الكريم حتى انتهائه لتقديم السلع المخفضة والتخفيضات للمواطنين وتوفير السلع اللازمة للاستهلاك خلال فترة انعقاد المعرض وشهر رمضان لسد احتياجات المواطنين باسعار مناسبة ورفع الأعباء عن كاهلهم.

«الوطن» تستعرض أماكن منافذ أهلا رمضان في المحافظات وتلقي الضوء على خريطة معارض محافظة القليوبية والتخفيضات التي تصل في بعض السلع إلى 25% والسلع التي ستتوافر في المنافذ والمعارض على مستوى المحافظة.

أماكن منافذ أهلا رمضان بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» انه جري تحديد أماكن منافذ اهلا رمضان بالمحافظة ضمن خريطة المعارض في المحافظات 2023المختلفة حيث من المقرر قامة المعارض والمنافذ هذا العام في شارع فريد ندا ببنها وميدان المؤسسة في شبرا في المرحلة الاولي والمقرر أنطلاقها خلال الايام المقبلة في شهر يناير المقبل وحتي نهاية شهر رمضان 2023 علي ان يتم تنظيم معارض ومنافذ اخري في المرحلة الثانية بمدن القناطر الخيرية وطوخ والخانكة وجميع المنافذ والمعارض ستكون بالتعاون مع الغرفة التجاريى بالقليوبية و مبادرات مواجهة الغلاء بالمحافظة

خطة محافظة القليوبية لضبط الأسعار والأسواق

أوضح محافظ القليوبية أن أماكن منافذ أهلا رمضان ستغطي مدن المحافظة وفق خطة محافظة القليوبية لضبط الأسعار والأسواق وتقدم سعل بتخفيضات تصل إلي 25% مشيرا إلى أن منافذ ومعارض القليوبية لمواجهة زيادة الاسعار تقوم علي عدة محاور منها..

المحور الأول: التأكد من توافر السلع الأساسية والإستهلاكية بالمنافذ بأسعار مقبولة. المحور الثاني : إحكام الرقابة علي المخابز. المحور الثالث : إحكام الرقابة على المولات والمحال التجارية لمراجعة موقف الإعلان عـ الأسعار والتأكد من صلاحية السلع وطرحها للتداول . المحور الرابع : التأكد من توافر السلع لدي بدالي التموين والمواد البترولية بالمحطات . وتم تنفيذ تلك الخطة على النحو التالي :

- التأكد من توافر السلع الأساسية والإستهلاكية باماكن منافذ اهلا رمضان ومعارض السلع الغذائية باسعار مخفضة بأسعار مقبولة

- احكام الرقابة علي المخابز

- احكام الرقابة علي المولات والمحال التجارية لمراجعة موقف الاعلان عن الاسعار

- التأكد من صلاحية السلع وطرحها للتداول

- التأكد من توافر السلع لدي بدالي التموين والمواد البترولية بالمحطات

أشار المحافظ انه يتم يومياً مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة وفروع جمعيتـ والمجمعات الاستهلاكية ، وبيانها كالتالي :

119 منفذ بيع ثابت

129 منفذ بيع متحرك

وجميعها تتبع القوات المسلحة و شباب الخريجين ووزارة الزراعة و وزارة التموين ووزارة الداخلية والغرفة التجارية ووزارة التموين

350 فرعا من فروع جمعيتي التابعة لوزارة التموين

89 مجمعا من المجمعات الاستهلاكية تابعة لوزارة التموين

4 منافذ بأماكن الشوادر والمعارض الموسمية

1600 تاجر من تجار التموين ببنها ووطوخ وشبرا الخيمة أضاف المحافظ انه تزامنا مع خطة المحافظة يتم تم توفير شوادر ومعارض ومنافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار مقبولة بمدن بنها وطوخ وشبر الخيمة وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية ومنها منافذ أهلا رمضان