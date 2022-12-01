ضبط لص الهواتف المحمولة في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين مقيم بمحافظة قنا، بأنّه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بأنّ قائد دراجة بخارية دون لوحات، خطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعُثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول وتتهمه بالسرقة.

وأرشد المتهم عن 9 هواتف محمولة بمسكنه، وأقر بأنّها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية.