ضبط لص سرق موظفا في الجيزة.. «قال له هيبارك الفلوس وخدها وهرب»

تلقى قسم شرطة الأهرام إخطارًا بتاريخ 18 الجاري، بشأن البلاغ الذي قدمه موظف، 44 سنة، مقيم في منطقة فيصل بالجيزة، والذي أشار فيه إلى أنه بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، وفي أثناء عودته من عمله وسيره بمنطقة كوبري الشيشيني، فيصل استوقفه أحد المارة وأوهمه بأنه يستطيع مباركة المبلغ المالي الموجود بحوزته، ما دعاه إلى استخراج مبلغ قدره 2000 جنيه، فغافله المتهم واستولى على 1000 جنيه وفر هاربًا.

الأمن يتعقب المتهم

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف هشام أبو النصر مدير الأمن واللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث لتنفيذ خطة بحث من أهم عناصرها فحص خط سير قدوم وهروب المتهم من مكان الحادث، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل 38 سنة ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 8 قضايا «نصب، سرقة متجر، مخدرات، سلاح بدون ترخيص" وآخرهم القضية رقم 6835 جنح قسم العمرانية لسنة 2016 مخدرات.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات من قبل العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، تمكنوا ضبطه وبحوزته مبلغ مالی 1200 جنيه مصري، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أن المبلغ المضبوط بحوزته المستولى عليه من المبلغ والباقي حصيلة نشاطه الإجرامي، وجار تطوير مناقشته عن وقائع أخرى والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني بالجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية.