عبدالله غلوش: دراما المنصات استحوذت على نسب عالية من المشاهدين

قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، في حصاده للدراما لعام 2022، إن دراما المنصات نجحت في الاستحواذ على الكثير من المشاهدين من مختلف أقطار الجمهورية بل والعالم العربي كافة، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تركز دائما على استخدام منصتها في عرض المسلسلات التلفزيونية لمشتركيها.

غلوش: الشباب يفضلون مشاهدة الأعمال عبر المنصات

أضاف «غلوش»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، والمذاع على راديو «on sport fm»، أن ما تقدمه الشركة المتحدة، يأتى في إطار عدم تفويت الفرصة في استقطاب الجيل الجديد غير الراغب بشكل أو بآخر، في متابعة الأعمال الدرامية على الهواء مباشرة، إذ أنهم دائما ما يفضلون المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية لأسباب عدة.

وأوضح أن ما قامت به أغلب القنوات التلفزيونية، خلال العام الماضي، معرفه نقاط الضعف والمشكلات، من أجل حلها حتى لا تتكرر في الأعوام التالية، «التلفزيون لا يزال ماسك نفسه حتى في عرضه لبرامج رأس السنة، وميزته هي التنوع».

وتابع: «مسلسل جزيرة غمام كان هو الحصان الأسود لكل الأعمال الدراما الرمضانية، والمسلسل دعى لنفسه بنفسه، وحطم أساطير الدعايا الإلكترونية، لأنه نجح يعمل النجاح الكبير في فئة الشباب هو ومسلسل ريفو بطولة أمير عيد، لأنه عمل طفرة في النوع ده من الدراما، عشان كده بيتعمل منه جزء تاني».

واستطرد: «عجبني كمان مسلسل هند صبري (رحلة البحث عن علا)، هادي الباجوري عمل صورة لمصر أثبتت أن مصر أجمل من تركيا وأي دولة تانية، والكبير الجزء السادس خلي الناس كلها متمسمرة».