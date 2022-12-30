دراما «المتحدة» تواجه الفوضى والإرهاب.. ورهان على نجاح تجارب جديدة في 2023

تحدٍّ كبير تمكنت «المتحدة للخدمات الإعلامية» من تجاوزه وإضافة مكاسبه إلى رصيدها من الحضور فنياً وإعلامياً وعلى مستوى الجمهور، حيث استطاعت تقديم وجبات درامية مختلفة ومتكاملة للجمهور المصرى والعربى عبر قنواتها التليفزيونية ومنصتها الإلكترونية على مدار 2022، وعادت العائلة إلى الشاشات بعد ما نجحت الشركة فى تحقيق معادلة تجمع بين الجودة والإبداع، وذلك بجانب خطواتها المستمرة فى تنظيم مواسم درامية ناجحة بجانب الموسم الرمضانى وضبط حالة الفوضى التى كان يشهدها فى السنوات السابقة.

مسلسلات عديدة عرضتها «المتحدة للخدمات الإعلامية» على شاشاتها فى العام 2022 خارج موسم رمضان، وكان هناك تنوع كبير فى المسلسلات وموضوعاتها، كانت البداية فى يناير 2022 الذى شهد مجموعة من المسلسلات، بداية من الموسم الثالث لـ«أبو العروسة».

الاختيار 3 من أهم مسلسلات المتحدة في دراما رمضان

وخلال الموسم الرمضانى، عرضت «المتحدة» 14 مسلسلاً على شاشات قنواتها، من إنتاج 9 شركات مختلفة، كان من أهمها «الاختيار 3»، للمخرج بيتر ميمى، الذى تطرّق إلى كواليس واحدة من أصعب الفترات فى تاريخ مصر الحديث، ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية للسيطرة على حكم مصر بالإرهاب وتصدى الجيش المصرى لتلك المحاولات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وبجانب الدراما الوطنية كانت هناك أعمال متنوعة ما بين الاجتماعية والكوميدية بالإضافة إلى الأكشن.

وبعد انتهاء السباق الرمضانى، بدأ موسم درامى جديد بعرض مسلسل «طير بينا يا قلبى»، بطولة ريم مصطفى ودنيا ماهر بجانب عدد من النجوم، الذى ناقش مشكلات التعليم الخاص فى مصر، فى سبتمبر، وتوالت بعدها الأعمال منها: مسلسل «أعمل إيه» بطولة خالد الصاوى وصابرين، «بيت فرح» بطولة فتحى عبدالوهاب، «إيجار قديم» إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، «الضاحك الباكى» الذى يقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحانى.

يسري الفخراني: ندخل عالم الروايات والدراما الموسيقية في العام الجديد.. و«تياترو» يقدم 22 وجها جديداً

وقال الكاتب الصحفى يسرى الفخرانى، رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه راضٍ عما تم تقديمه خلال 2022 ولكن طوال الوقت يطمح ويعمل لتقديم الأفضل، حيث إن العمل على المحتوى الدرامى فى الشركة يكون حسب خطة يتم وضعها قبل بداية العام.

وأوضح «الفخرانى» لـ«الوطن»: «نضع خطة نوعية ونسب الأعمال حسب احتياجات المشاهد، فلدينا استراتيجية محددة فى 3 اتجاهات، الأول يكون لدينا أفكار نطرحها على السادة المنتجين لتنفيذها، والاتجاه الثانى أن يطرح علينا المنتجون أعمالاً تناسب استراتيجيتنا، ونستعد إلى اتجاه جديد فى عام 2023، حيث ندخل إلى عالم الروايات وتقديم أعمال درامية مأخوذة عنها، سواء كلاسيكيات الكتاب الكبار مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس، أو روايات الكتاب الجدد».

وأضاف: «فى العام الجديد هناك تجربة جديدة نعمل عليها منذ عام وهى الدراما الموسيقية، حيث نستعد لتقديم عمل درامى غنائى، كما نقدم مسلسلاً جديداً بعنوان (تياترو) بطولة 22 من الوجوه الجديدة بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، وسيتم عرضه قبل موسم الدراما الرمضانية 2023، وهذه خطوة مهمة جداً لتقديم عدد من النجوم الجدد فى الدراما، وهو اتجاه نتبعه منذ فترة طويلة ليس فقط على مستوى التمثيل، حيث كما نحرص على تقديم وجوه جديدة أمام الشاشة، ندعم كذلك المبدعين الجدد من الإخراج والتأليف خلف الشاشة».

وأكد رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن هناك 3 أعمال درامية جديدة سيتم عرضها مع بداية العام الجديد وهى «جروب العيلة»، «فى كل أسبوع حكاية» و«بينا معاد»، وتليها أعمال جديدة يستمر عرضها حتى ليلة الرؤية.