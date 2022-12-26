بـ«سوق الكانتو».. مي عز الدين تواصل بطولاتها المشتركة في دراما رمضان 2023

تشارك الفنانة مي عز الدين في سباق الدراما الرمضانية، من خلال البطولة المشتركة في مسلسل «سوق الكانتو» مع الفنان أمير كرارة، في رمضان 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد مشاركتها العام الماضي مع طارق لطفي وأحمد أمين في بطولة مسلسل «جزيرة غمام».

وعلى مدار السنوات الماضية، كانت تفضل الفنانة مي عز الدين تقديم بطولات منفردة خلال سباق الدراما الرمضانية، حيث قدمت أول تجاربها في «قضية صفية» للمخرج أحمد شفيق في موسم الدراما الرمضانية 2010، وشاركها البطولة طارق لطفي وأحمد السعدني، ولكن في العام التالي فضلت المشاركة مع تامر حسني في مسلسل «آدم» رمضان 2011، ولكنها غابت في الموسم التالي وعادت في 2013 بـ «الشك» مع نضال الشافعي ومكسيم خليل.

«البرنسيسة بيسة» آخر بطولات مي عز الدين في سباق الدراما الرمضانية

وواصلت مي عز الدين تواجدها الرمضاني من 2014 إلى 2016 على التوالي بـ «دلع بنات»، «حالة عشق» و«وعد»، ولكنها غابت في 2017، ولكن عادت مرة أخرى في 2018 بـ «رسائل» للمخرج إبراهيم فخر، وفي العام التالي قدمت «البرنسيسة بيسة» للمخرج أكرم فريد في الموسم الرمضاني 2019، والذي كان ينتمي لنوعية الدراما الكوميدية، ولكن المسلسل تلقى مراجعات نقدية سلبية، وكان آخر أعمالها المنفردة حتى مشاركتها في «جزيرة غمام» في موسم الدراما الرمضانية 2022.

مي عز الدين تكرر التعاون مع المخرج حسين المنباوي في «سوق الكانتو»

وتعيد مي عز الدين التعاون مع المخرج حسين المنباوي في مسلسل «سوق الكانتو»، وذلك بعد نجاحهما في «جزيرة غمام» العام الماضي، وهو من تأليف هاني سرحان، ويجمع في بطولته عدد من نجوم الفن من بينهم أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، كمال أبو راية، عبد العزيز مخيون ومها نصار.