فوز مبادرة وحدة الأكوابونيك بالمركز الأول في ملتقى جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج فوز مبادرة وحدة الأكوابونيك بالمركز الأول في المجال الصحي والبيئي، خلال فعاليات الملتقى الرابع للمبادرات الطلابية بكليات الجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وأضاف أن الملتقى ينظم سنويا بهدف تشجيع الطلاب على التفكير والابتكار، وحثهم على مواكبة التطور العلمي لإيجاد أفكار خلاقة وحلول لمشكلات المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تصعيد المبادرات الفائزة للمشاركة فى مسابقة إبداع 11، بشرط أن تتسم بالحداثة والتميز، وقابلة للتقييم وقياس الأثر، وتشجع العمل التطوعي.

المبادرات المشاركة بالملتقى

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المبادرات الطلابية تمثل حلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية بالمجتمع، مشيرا إلى أن المبادرات ضمت مجالات التنمية المستدامة، المجال الاجتماعي والمرأة والطفل، ومجالات الاقتصاد، الرياضة، التعليم، الصحة والبيئة، الإعلام وشبكات التواصل، وأيضاً المجال الهندسي والتكنولوجي.

المبادرات الفائزة بالملتقى

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى حصلت على جوائز مالية قيمة وشهادات تقديرية، وهي مبادرة وحدة الأكوابونيك، وحصلت على المركز الأول في المجال الصحي والبيئي.

وضم الفريق الطلابي كل من آية سامى أبو خليفة، أحمد ضياء الدين، رضوى محمود عارف بكلية التكنولوجيا والتعليم، أما المركز الثاني ففازت به مبادرة ازرع في ابنك في مجال التنمية المستدامة والمجال الاجتماعي والمرأة والطفل.