فنادق الغردقة: آلاف السائحين من 25 جنسية احتفلوا برأس السنة

احتفلت فنادق مدينة الغردقة برأس السنة الجديدة، بمشاركة آلاف السياح الأجانب من 25 جنسية حول العالم، بحسب غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر.

فنادق الغردقة:

ومن جهته، قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن آلاف السائحين الأجانب من 25 جنسية احتفلوا برأس السنة بفنادق الغردقة، واكثرهم عددا السياح الألمان والروس والبولنديين.

القطاع السياحي 24 ساعة بدون نوم

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن العاملين في القطاع السياحي نجحوا في تجهيز احتفالات رأس السنة وحرص العاملون على توثيق فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية الجماعية بعد ما ظلوا 24 ساعة عمل دون نوم.

وأوضح أن الاحتفالات شملت تجهيز خيمة رأس السنة وتعليق الزينة وإعداد الهدايا وعمل بوفيه خاص لرأس السنة للسياح، وتقديم الخدمة للسياح خلال الاحتفال، ومشاركة فرق الأنيميشن في الاحتفال بفقرات استعراضية وموسيقية متنوعة وتقديم أفضل الخدمات للسياح خلال الاحتفالات.

آلاف السياح تحتفل برأس السنة في مصر

ومن جهته، كشف محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة مجهود مضاعف للعاملين في القطاع السياحي لنجاح احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة، مؤكدا أن السياحة واجهة مصر أمام العالم، ونجاح الاحتفالات وسعادة السائحين والتقاط الصور التذكارية.

أشار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع السياحي بفضل توجيهات القيادة السياسية، إذ نجحت الدولة في استقطاب أسواق سياحية جديدة، وذلك بفضل مجهودات الرئيس السيسي التي يوليها للقطاع السياحي الذي يضم ملايين العاملين في المدن السياحية المصرية.