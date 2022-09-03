إجلاء 5 آلاف شخص بسبب انتشار الحرائق في كاليفورنيا

يشهد العالم العديد من التغيرات المناخية الحادة غير المعهودة من قبل، إذ ساهمت التغيرات المناخية في انتشار الحرائق، أمس في معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا، الأمر الذي دفع سلطات الولاية إلى إجلاء نحو 5 آلاف شخص، وذلك وفق ما أوردت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

قطع الكهرباء عن المنازل وشركات العمل بسبب انتشار الحرائق

وأشارت الصحيفة أنَّ السلطات المحلية للولاية طلبت من سكان بلدات «الويد وليك شاستا» من مغادرة منازلهم لتجنب العواقب الوخيمة لسرعة انتشار الحرائق في الولاية.

وأثرت سرعة انتشار الحرائق السلطات على المنازل وشركات العمل بشكل سلبي، حيث تم قطع الكهرباء عن المنازل والشركات.وأظهرت بعض الصور التي التقتطها الكاميرات للحرائق تصاعد أعمدة دخان سوداء فوق سفوح الجبال المغطاة بالأشجار، فضلًا عن تكبيد الحرائق خسائر في الأرواح والممتلكات واشتعال بعض المنازل.

وأشادت السلطات المحلية بالدور الذي يقوم به رجال الإطفاء في مواجهة الحرائق، خاصة أنَّهم فقط لا يواجهون خطر انتشار الحرائق فقط، ولكنهم أيضا يكافحون آثار التغيرات المناخية والطقس الجاف.وتعرض سبعة أفراد من عناصر الإطفاء لإصابات حرارية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

انتشار الحرائق في 500 فدان في غضون ساعة

وفي نفس السياق، ساهم المناخ الجاف وارتفاع درجات الحرارة في زيادة سرعة انتشار وتيرة الحرائق، حيث اشتعلت الحرائق في 500 فدان في غضون ساعة واحدة فقط.وشهدت ولاية لوس أنجلوس انتشار الحرائق أيضًا، أول أمس، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، فضلا عن جفاف المناخ بشكل كبير.

احتواء الحريق في ولاية دييجو الشرقية بنسبة 20%

وأحرز رجال الإطفاء تقدما كبير في إطفاء حريق في مقاطعة سان دييجو الشرقية، بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، الذي تم احتواؤه بنسبة 20٪ بحلول صباح الجمعة.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن هذا الحريق ترك شخصين في المستشفى مصابين بحروق خطيرة من الدرجة الثانية والثالثة.

وقال توني مشام، رئيس وحدة في مقاطعة سان دييجو، في مؤتمر صحفي، إنَّ الضحايا أحرقوا بعد عبورهم الحدود على ما يبدو، وتعين إنقاذ خمسة أشخاص آخرين، مضيفًا أنَّ هؤلاء الناس ركضوا للنجاة بحياتهم.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أنَّ درجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء غرب البلاد من المتوقع أن تهدد السجلات اليومية وحتى الشهرية في عطلة نهاية الأسبوع.