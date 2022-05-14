إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا بقصف مواقع «المنطقة الوسطى»

شهدت سوريا، عددًا من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، كان على رأسها استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته وغاراته الجوية على البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء قصف بالصواريخ على المنطقة الوسطى من سوريا.

مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بينهم طفلة جراء القصف الإسرائيلي

وقُتل 5 أشخاص، وأصيب 7 آخرين بينهم طفلة، كما وقعت بعض الخسائر المادية، جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض مواقع «المنطقة الوسطى» في سوريا، فيما اندلعت عدة حرائق في أحراج «ريف مصياف» جراء سقوط عدد من الصواريخ الإسرائيلية في تلك المناطق.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إنَّ العدو الإسرائيلي، نفذ حوالي الساعة 8.20 مساء أمس الجمعة «07:20 مساء بتوقيت القاهرة» عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب «بانياس» مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأشار المصدر العسكري السوري إلى التصدي لـ الصواريخ الإسرائيلية، وإسقاط معظمها، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن مقاتلات إسرائيلية، استهدفت بنحو 8 صواريخ على الأقل مخازن أسلحة ومواقع لميليشيات إيرانية في منطقة «مصياف» بريف حماة.

كما قصفت إسرائيل شحنة أسلحة إيرانية في ميناء طرطوس السوري، فيما أشارت وسائل إعلام سورية إلى سماع أصوات انفجارات في المناطق الساحلية مثل: «جبلة وطرطوس وبانياس».

الضربات الإسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة تابعة لقوات موالية لـ الأسد

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، ومصدران معارضان، إنَّ الضربات الإسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لقوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت مصادر لـ«المرصد السوري»، أنَّ 4 عسكريين من طاقم عربة للدفاع الجوي السوري، بينهم ضابط برتبة ملازم، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى إصابة 7 عسكريين و 6 مدنيين بينهم طفلة.

وفي سياق آخر، قُتل 10 عسكريين وإصابة 9 آخرين بجروح في هجوم إرهابي بصاروخ استهدف حافلتهم بريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» الصينية.

«واشنطن» تخرج رتلا يتكون من 50 آلية من «الشدادي» إلى ريف الحسكة

بدورها، أخرجت القوات الأمريكية رتلا يتكون من 50 آلية من قاعدتها العسكرية في «الشدادي» إلى منطقة تل حميس بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، فيما قال مصدر مطلع لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنَّ الرتل سيتجه صباح اليوم السبت أو في ساعة متأخرة من الليل إلى شمالي العراق.

«دمشق» تنتقد سماح «واشنطن» ببعض الاستثمارات الأجنبية في شمالي البلاد

في سياق منفصل، انتقدت وزارة الخارجية السورية، قرار «واشنطن»، السماح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق واقعة في شمالي البلاد خارج نطاق سيطرة «دمشق»، وتعهدت الوزارة بهزيمة الخطوة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الأول الخميس، وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على أنشطة استثمارية في 12 قطاعًا بينها الزراعة والتشييد والتمويل، مشيرة إلى أنَّها استراتيجية لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.