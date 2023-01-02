مادورو: فنزويلا مستعدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع «واشنطن»

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن «كركاس» مستعدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مادورو في مقابلة صحفية، إن البلاد جاهزة ومستعدة تمامًا لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسياسية مع الحكومة الأمريكية ومع الحكومة المستقبلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

قطع العلاقات بين «كركاس» و«واشنطن» في 2019

وقطعت العلاقات بين «كركاس» و«واشنطن» في عام 2019 عندما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، بزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي نصب نفسه بشكل غير قانوني رئيسًا لفنزويلا.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى أن الحكومة ستعمق في عام 2023 جميع الآليات التي تقود إلى الارتباط المباشر مع المواطنين واحتياجاتهم.