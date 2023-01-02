إيمي سمير غانم تهنئ زوجها بعيد ميلاده: «أحلى وأجمل حسن»

هنأت إيمي سمير غانم، زوجها حسن الرداد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور بعيد ميلاده، عبر نشر مجموعة صور تجمعهما.

عيد ميلاد حسن الرداد

وعلقت «إيمي» علي الصور، قائلة: كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر ألاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك، ربنا يحفظك وينجحك و تعمل كل اللي نفسك فيه».

فيلم تحت تهديد السلاح

وحقق حسن الرداد نجاحًا كبيرًا بفيلم «تحت تهديد السلاح» الذي يُعرض حاليًا في جميع دور العرض، وتصدر المراكز الأولى في شباك التذاكر.

ويشارك في الفيلم، عدد من الفنانين وهم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعددًا آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.