تفاصيل أول قرارين لمحافظ جنوب سيناء في 2023.. 6 آلاف وحدة سكنية جديدة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تتطور كل عام وتظهر بشكل مختلف عن السنة الماضية، وذلك بعد تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، مشيرا إلى أن عام 2023 سيشهد افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.

أول قرار لمحافظ جنوب سيناء في 2023

وقال «فودة» لـ«الوطن»، إنه أصدر أول قرارين بشأن الإسكان الاجتماعي في محافظة جنوب سيناء في عام 2023، حيث عقد اجتماعا أمس مع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ، وأعضاء مجلس ادارة الصندوق الاقتصادي.

وتضمن القرار الأول ضرورة تنفيذ خطة الإسكان الاجتماعي بالمحافظة في المدن بعد صدور قرار التخصيص، وعددها 6000 وحدة سكنية، والانتهاء من المشروع قبل عام 2024.

أما القرار الثاني فتضمن التشديد على ضرورة تحصيل متأخرات الوحدات السكنية، مع عرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان «مشروع الإسكان الجديد» بعدد 5818 مواطنا.

الحالات الإنسانية

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه ناقش مع مجلس إدارة صندوق الإسكان عددا من طلبات المواطنين الخاصة بتوفير سكن ملائم، والحالات الإنسانية المنطبق عليها الشروط وتسليم المستحقين للوحدات السكنية بعد دفع الرسوم المقررة.

وأشار إلى عرض طلبات تخصيص وحدات سكنية بشرم الشيخ بنظام الدفع الفوري، لنقابة أطباء جنوب سيناء، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة.