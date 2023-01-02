موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

مواجهة جديدة في منافسات الدوري الممتاز اليوم، تجمع بين فريقي الزمالك وأسوان، إذ يستضيف عصر اليوم، نادي أسوان، لاعبي ميت عقبة على أرضه.

ويأتي لقاء الزمالك وأسوان اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز، إذ يسعى الفريق الأبيض لحصد ثلاث نقاط جديدة في الدوري، ليزيد الفرق بينه وبين منافسه التقليدي النادي الأهلي، ويظل في صدارة ترتيب الدوري.

في حين يسعى فريق أسوان لحصد ثلاث نقاط غالية على أرضه ووسط جماهيره، لتحسين ترتيبه في الدوري، إذ يحتل المركز التاسع حتى الآن، وتعرض مؤخرًا لأكثر من هزيمة.

موعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة البداية لمبارة الزمالك وأسوان اليوم، في تمام الساعة 2:45 مساءً على أرض ستاد أسوان، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

عدد نقاط الزمالك والأهلي

ويحتل الزمالك 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعد نهاية مباريات الأسبوع العاشر، متفوقًا بعدد الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي الذي حصد عدد النقاط نفسه.