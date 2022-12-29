موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري

يصطدم نادي الزمالك بنظيره الإسماعيلي في مباراة قوية الليلة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي شهدت تعادل نادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، أمس بنتيجة 1-1، ولذلك سيحاول الفريق الأبيض استغلال ذلك من أجل خطف صدارة الدوري.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة العاشر في مواجهة مرتقبة بين الفريقين لعشاق الساحرة المستديرة المصرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز اليوم والحصول على الثلاث نقاط ليتصدر ترتيب جدول الدوري لأنه في المركز الثالث برصيد 21 نقطة بينما الأهلي المتصدر لديه 24 نقطة، وفي حالة فوز أبناء القلعة البيضاء سينتزعون المركز الأول بفارق الأهداف.

ويأمل الإسماعيلي تحت قيادة مدربه أحمد حسام ميدو في تصحيح المسار لأن الفريق المركز الثامن عشر والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط فقط.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم

ويدير مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم تحكيميا على استاد القاهرة الدولي، الحكم محمود البنا ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز

- المصري البورسعيدي ضد أسوان: الساعة 5 مساءً، على استاد السويس.

- الزمالك ضد الإسماعيلي: الساعة 7 مساءً، على استاد القاهرة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 24 نقطة.

2- فيوتشر 22 نقطة.

3- الزمالك 21 نقطة.

4- بيراميدز 20 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

6- غزل المحلة 17 نقطة.

7- المقاولون العرب 12 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة.

9- طلائع الجيش 12 نقاط.

10- المصري 11 نقاط.

11- أسوان 9 نقاط.

12- فاركو 9 نقاط.

13- سموحة 8 نقاط.

14- الداخلية 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط.

16- حرس الحدود 7 نقاط.

17- البنك الأهلي 6 نقاط.

18- الإسماعيلي 6 نقاط.