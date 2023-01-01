موعد مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في الدوري المصري

يواجه نادي الأهلي نظيره بيراميدز مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز من أجل التقدم في الترتيب خلف نادي الزمالك المتصدر حاليا برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري مع دقات الساعة السابعة مساء غد الموافق 2 يناير 2023.

يخطط نادي الأهلي للعودة للانتصارات بعد التعثر في فخ التعادل خلال الجولتين الماضيتين أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا في حين يسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري لأنه حاليا في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ونقلت مباراة الأهلي وبيراميدز من استاد السلام لتقام على استاد القاهرة الدولي غدا في ظل ترقب الجماهير لها في ظل الصراع الشرس بين الفريقين على تحقيق الفوز في وجود كوكبة من النجوم بكلا الفريقين.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك برصيد 24 نقطة.

2- الأهلي برصيد 24 نقطة.

3- فيوتشر برصيد 22 نقطة.

4- بيراميدز برصيد 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري برصيد 18 نقطة.

6- غزل المحلة برصيد 17 نقطة

7- المقاولون العرب برصيد 12 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا برصيد 12 نقطة.

9- أسوان برصيد 12 نقطة.

10- طلائع الجيش برصيد 12 نقطة.

11- المصري برصيد 11 نقطة.

12- فاركو برصيد 8 نقاط.

13- سموحة برصيد 8 نقاط.

14- الداخلية برصيد 8 نقاط.

15- إنبي برصيد 7 نقاط.

16- حرس الحدود برصيد 7 نقاط.

17- البنك الأهلي برصيد 6 نقاط.

18- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط.