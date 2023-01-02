بدء امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي في البحر الأحمر

بدأت، صباح اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة البحر الأحمر، والتي تستمر حتى 9 يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مدارس المحافظة استقلبت طلاب المرحلة الابتدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس في الثامنة صباحا، لتأدية امتحان مادة اللغة العربية.

غرفة عمليات لمتابعة سير الإمتحانات

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إلى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية بمدن المحافظة لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأكد «منير»، جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتجهيز «الشيت» الإلكتروني و«الشيت» الورقي، ورصد أعمال السنة ومراعاة الدقة في الأعمال الإمتحانية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأعلنت المديرية، عبر صفحتها الرسمية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، حيث يبدأ طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحانات 10 حتى 15 يناير، وتبدأ امتحانات للصف الأول الثانوي 14 حتى 24 يناير، وامتحانات الصف الثاني الثانوي من 15 حتى 25 يناير.