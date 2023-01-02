التعرف على جثة مسن عثر عليها داخل ميكروباص بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على هوية جثة مجهولة عُثر عليها داخل ميكروباص بمنشأة ناصر، من خلال فحص بلاغات التغيب في أقسام الشرطة بالعاصمة وتواصلت الأجهزة مع أسرة المتوفي، لاتخاذ اللازم.

واصطحبت قوة من الشرطة أسرة المتوفي إلى مشرحة زينهم للتعرف عليه، وبالفعل تم التعرف على جثته وتبين أنه يدعي سيد حافظ برعي، 60 عاما، وأنهت الأسرة محضر التعارف من قبل النيابة العامة التي قررت تحرير الكشف الظاهري بواسطة طبيب شرعي والذي أكد أن سبب الوفاة هو غيبوبة سكر وهوا ما أكدته الأسرة، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

بلاغ بالعثور على جثة مجهولة داخل ميكروباص

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة مجهولة داخل ميكروباص بالموقف الكائن دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبالفحص تبين أن المتوفي لا يحمل بطاقة أو مستند يدل على هويته وتم العثور فقط على شريط أقراص خاصه بعلاج السكر.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان هل توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وتصوير المتوفي ونشر صورة في أقسام الشرطة للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بتلك الأٌقسام، كما قررت النيابة بفحص جميع بلاغات التغيب، وانتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفي ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العامة تمهيدا لكشف هويته المتوفي.