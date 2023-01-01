حالة الطقس غدا الإثنين.. شديدة البرودة وأمطار على السواحل وسيناء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الإثنين، حيث ستكون الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، وتظل حتى الجمعة المقبل.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ البلاد حاليا تتأثر في حالة الطقس غدا، بمنخفض جوي بارد قادم في طبقات الجو العليا، يؤثر على المحافظات الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط الامطار المتفاوتة الشدة على السواحل، وخاصة محافظتي مطروح والإسكندرية، كما تمتد الأمطار أحيانا إلى بعض المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري، التي تضم محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والشرقية.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على محافظات ومدن الجمهورية، ما يلي:

صورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17