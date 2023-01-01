أخبار الطقس في الأيام المقبلة.. بارد وممطر على السواحل

كشف خبراء خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس في الأيام المقبلة، على مدن الجمهورية، خلال الأسبوع من يناير 2023، إذ إن من المتوقع أن يسود طقس بارد، خلال ساعات الصباح، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، و شمال الصعيد، ويسود طقس معتدل على جنوب البلاد.

أخبار الطقس في الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى استمرار تكون السحب الممطرة على شمال البلاد، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ، وجبال البحر الأحمر، كما يسود طقس غائم جزئيًا على جميع مدن الجمهورية،حيث تقل فترات سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة، المتوقعة خلال الأيام المقبلة، على محافظات الجمهورية، ما يلي:

درجات الحرارة الاثنين 2 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 4 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الخميس 5 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 6 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.