حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة كثيفة وأمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ يسود 4 ظواهر جوية على مختلف المحافظات، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، إذ الأجواء الباردة ليلا ونهارا، شديد البرودة على بعض المناطق ليلا، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر نظراً إلى تكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في المحافظات، أشار البيان إلى تعرض القاهرة الكبرى ومدن القناة إلى طقس بارد في الصباح بارد ليلا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة، ونشاط لحركة الرياح بمعدل 20 كليو متر في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس غدا الاثنين

فيما جاءت محافظات جنوب الوجه البحري بارد ليلا ونهارا، مع تكون الشبورة ونشاط لحركة الرياح، إذ تبلغ سرعتها 20 كليومتر في الساعة مع وجود الغيوم والشبورة المائية الكثيفة وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

فرص سقوط الأمطار

وتشهد حالة الطقس غدا الاثنين في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون الشبورة المائية وسقوط أمطار غزيرة إلي رعدية تصل إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 30 كليو متر في الساعة مع تكون الغيوم والشبورة.

وجاء طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بارد ليلا لطيف نهاراً مع وجود شبورة مائية وغيوم جزئية وتصل سرعة الرياح إلي 24 كيلو متر في الساعة وسط تكون الغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 20 درجة وبلغت الصغرى 13 درجة.

وعن حالة الطقس في شمال الصعيد جاء بارد نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود الغيوم والشبورة المائية، وبلغت سرعة الرياح 16 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 20 درجة، وبلغت الصغرى 7 درجات.

وجاء طقس محافظات جنوب الصعيد بارد ليلا ونهارا، وسجلت العظمى 23 درجة، والصغرى 8 درجات مع تكون الغيوم الجزئية.